GRABADO el 18-09-2025

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas

Ciudadanos exigen una adecuada refacción de forado en el jr. Independencia

Durante la madrugada del pasado 17 de setiembre, personal obrero procedió a refaccionar el tramo afectado sin embargo, lo habría hecho únicamente con arena, lo que despertó críticas de los residentes, quienes afirman que no es la primera vez que ocurre un problema similar en esta vía.



El hueco reparado presenta bordes rajados en el pavimento, lo que incrementa el riesgo de que la pista vuelva a ceder en cualquier momento. Esta situación mantiene en alerta a la población, ya que el deterioro podría ocasionar accidentes y afectar el tránsito vehicular.



Moradores y peatones exigieron a las autoridades competentes ejecutar una refacción adecuada y definitiva, con materiales resistentes, para evitar nuevas complicaciones en la llegada a los centros de labores y en el traslado de escolares.



Los peatones no quieren parches temporales, sino una solución real que brinde seguridad a todos.



