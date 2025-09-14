GRABADO el 14-09-2025

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST)

Arequipa: Quemó local de venta de llantas por tan solo 300 soles.

Arequipa: Estas son "Imperdibles de Correo" la Ciudad Blanca (PODCAST).

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal.

Arequipa: El triple arequipeño, un plato con carácter.

El Chupe de Camarones: Plato emblemático de Arequipa.

Arequipa: El Americano la mezcla perfecta de los picantes arequipeños.

Arequipa: Conoce el origen y la trascendencia del sombrero arequipeño.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Arequipa: envivo transmitimos en directo el Corso de la Amistad 2025.

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer.

Sempiterno, emociones y fandom: Joana Marcús y su paso por la FIL Lima 2025.

Arequipa: Tormenta de arena cubrió toda la ciudad y dejó varios daños en provincias.

Gran Circo de China deslumbra en el Gran Teatro Nacional con Beijing Beijing Fu Tu.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

