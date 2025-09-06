GRABADO el 06-09-2025

Arequipa: Se disfrazaron de policías para robar en un hostal

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos delincuentes cuando se dirigían al Terminal Terrestre de Arequipa en un intento de viajar a la capital de Lima. La intervención se realizó en la calle Ernesto Gunther, en el Cercado de la ciudad. Los detenidos fueron identificados como Kevin Gustavo Ruiz Trinidad (28) y Jonathan Bruno Díaz (36) y no se descartó que participaron en el robo de un hostal disfrazados de policías.

