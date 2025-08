GRABADO el 04-08-2025

Rehén israelí, Evyatar David, cava su propia tumba en túneles de Gaza Gestión

En un nuevo video difundido por las BrigadasAlQasam, brazo armado del grupo Hamás, el rehén israelí EvyatarDavid aparece cavando su propia tumba en un túnel en Gaza. El joven de 24 años, secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023, dice que "el tiempo se agota", mientras revela las condiciones inhumanas en las que se encuentra: días sin comer, una dieta limitada a latas de frijoles y aislamiento extremo.



El mensaje final del grupo islamista exige un altoelfuego como única vía para salvar a los rehenes. El video ha generado conmoción internacional y reabre el debate sobre el uso de los rehenes como herramienta de presión.



ADVERTENCIA DE CONTENIDO SENSIBLE

Las imágenes mostradas a continuación contienen contenido sensible que puede herir la susceptibilidad de algunas personas. Su único propósito es informativo y periodístico, en el marco del derecho a informar y comprender los hechos relevantes de actualidad. Se recomienda discreción.



Además hoy día 04 de Agosto en el calendario del Perú.

