GRABADO el 01-09-2025

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!

Desde Diario Oficial El Peruano

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Libro explica regímenes laborales en sencillo.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.