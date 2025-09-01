GRABADO el 01-09-2025

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Libro explica regímenes laborales en sencillo.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

