El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica.

ENVIVO Exposición fotográfica El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia. Desde el Centro de Convenciones NOS PUCP, en San Isidro, te invitamos a explorar los hechos más trascendentes del país a través de una selección de portadas históricas del Diario Oficial El Peruano.



El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Libro explica regímenes laborales en sencillo.

Exhibición repasa el legado de Pedro Paulet en la ciencia.

Illariywan Yachariy: José Jerí fue elegido presidente del Congreso.

Se han cerrado el acceso a las playas de la Costa Verde.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

