El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias

Sigue ENVIVO el segundo día del Ciclo de Conferencias El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica. Participan hoy en el evento que se desarrolla en el Centro de Convenciones NOS PUCP en San Isidro, Jorge Muñiz Ziches, socio principal del Estudio Muñiz quien disertará sobre el efecto de las publicaciones de las Normas Legales, también, Jacqueline Oyarce Cruz, catedrática universitaria de la UNMSM quien tiene a su cargo: la Ciberseguridad y comunicación digital. Asimismo, conoceremos el día a día del diario El Peruano, con las periodistas María Ávalos y Katia Aguirre, y la jefa del Departamento de Ediciones de Publicaciones Oficiales, Estefita Fernández. Nos acompañan también el catedrático universitario de la PUCP, Félix Jiménez Murillo, quien nos hablará sobre la comunicación y el derecho a las libertades de información. Cierran este evento: Sofía Pichihua, editora de audiencias y redes sociales de Editora Perú Melanie Pérez-Cartier CEO de Trípode Javier Dávila, Miembro del Directorio de Editora Perú y César Chaman, editor general de la agencia Andina, quienes expondrán sobre la comunicación digital, una transformación inevitable: Los dinosaurios no tenían redes. Entérate cómo el periodismo, a lo largo de la historia y hoy, con la tecnología, se unen para garantizar el acceso a la información pública. ComunicacionOficial SeguridadJuridica ElPeruano200Años







