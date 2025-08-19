GRABADO el 19-08-2025

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias

Sigue ENVIVO el Ciclo de Conferencias El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica. El evento inaugurado por el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se desarrolla en el Centro de Convenciones NOS PUCP en San Isidro Lima. Participan Hugo Aguirre Castañeda, presidente del directorio de Editora Perú, quien da una mirada global sobre los Diarios Oficiales en el mundo y el sistema digital y también José Antonio Rodríguez y Paul Firbas, quienes nos llevan al año 1700 para descubrir el primer informativo escrito del Perú y de América. Asimismo, Félix Paz Quiroz, director de Medios Periodísticos y Gerente General de Editora Perú, quien expondrá: Del papel a lo digital. Una historia en construcción. En tanto, Susana Grados, Gerardo Barraza y José Bravo, exdirectores de Medios Periodísticos, abordarán la temática: El Peruano 200 años. Una mirada al futuro. Entérate cómo el periodismo, a lo largo de la historia y hoy, con la tecnología, se unen para garantizar el acceso a la información pública.

