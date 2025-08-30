Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro
IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 23 al 29 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.
Sábado 23 de agosto
ATUM Quilca-El Peruano sayanapim hamusqanchikta churarqun / ATU presenta muestra histórica en Quilca-El Peruano
Domingo 24 de agosto
27 musuq hampikunawanmi cáncer hunquyta hampinqaku / Amplían tratamientos oncológicos con 27 fármacos innovadores
Lunes 25 de agosto
Llapa suyupi vacunaciónmi qallaykurqun chaymi 31 gosto killakama apakunqa /
Martes 26 de agosto
Perú suyum 43.37 unu qayakuna ruraypi kasqanwan allinpi karqun / Perú registra récord histórico con 43.7 millones de líneas móviles activas
Miércoles 27 de agosto
Metropa 3 rinantawan 4 rinantam qallarinqaku / Ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro
Jueves 28 de agosto
Perú suyum 2025 watapi hawa suyuman rantikuyninwan alliman chayanqa / Perú proyecta récord en exportaciones este 2025
Viernes 29 de agosto
Vichamapi tarisqankum kaypachapi quniywan chiriy tikrasqanta qawachin / Hallazgos en Vichama evidencian cambio climático
