Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 23 al 29 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 23 de agosto

ATUM Quilca-El Peruano sayanapim hamusqanchikta churarqun / ATU presenta muestra histórica en Quilca-El Peruano



Domingo 24 de agosto

27 musuq hampikunawanmi cáncer hunquyta hampinqaku / Amplían tratamientos oncológicos con 27 fármacos innovadores



Lunes 25 de agosto

Llapa suyupi vacunaciónmi qallaykurqun chaymi 31 gosto killakama apakunqa /



Martes 26 de agosto

Perú suyum 43.37 unu qayakuna ruraypi kasqanwan allinpi karqun / Perú registra récord histórico con 43.7 millones de líneas móviles activas



Miércoles 27 de agosto

Metropa 3 rinantawan 4 rinantam qallarinqaku / Ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro



Jueves 28 de agosto

Perú suyum 2025 watapi hawa suyuman rantikuyninwan alliman chayanqa / Perú proyecta récord en exportaciones este 2025



Viernes 29 de agosto

Vichamapi tarisqankum kaypachapi quniywan chiriy tikrasqanta qawachin / Hallazgos en Vichama evidencian cambio climático







