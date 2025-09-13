GRABADO el 13-09-2025

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 6 al 12 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 6 de setiembre

Indígenakuna qillqaman churay qallaykurqunña / Inician censo de comunidades indígenas



Domingo 7 de setiembre

Tarwimanta mikuypaqmi llapa suyumanta hatun Guinness karqun / Guinness para ensalada de tarwi más grande del mundo



Lunes 8 de setiembre

Willakuq Jaime Chincham wañukun / Muere periodista Jaime Chincha



Martes 9 de setiembre

Canampapi Awajúnpa kamachiqninkuna yachaychiymi rurayninkuta kallpanchan / Capacitación fortalece rol de lideresas Awajún en Canampa



Miércoles 10 de setiembre

IAwan ruraypaqmi Kamachiyta lluqsirqachinku / Aprueban reglamento de Ley sobre promoción de IA

La Nación willakuy qillqam: Illariyqa ñawpa pachamanta hamuq rimaynichikwan tinkuchiwaqnichikmi / La Nación: Illariy es puente para nuestras lenguas originarias



Jueves 11 de setiembre

Qatinapaqhina: San Joaquínpim ñawpa pachamanta hamuq rimayta kawsarichinku / Rescatan lengua omagua en San Joaquín



Viernes 12 de setiembre

Junín suyupi Convento de Santa Rosa de Ocopapa 367 kaqninkunam Patrimonio Culturalman chayarqun / Junín: declaran Patrimonio Cultural 367 bienes del Convento de Santa Rosa de Ocopa







