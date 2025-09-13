GRABADO el 13-09-2025

Illariywan Yachariy: Inician censo de comunidades indígenas

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 6 al 12 de setiembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 6 de setiembre
Indígenakuna qillqaman churay qallaykurqunña / Inician censo de comunidades indígenas

Domingo 7 de setiembre
Tarwimanta mikuypaqmi llapa suyumanta hatun Guinness karqun / Guinness para ensalada de tarwi más grande del mundo

Lunes 8 de setiembre
Willakuq Jaime Chincham wañukun / Muere periodista Jaime Chincha

Martes 9 de setiembre
Canampapi Awajúnpa kamachiqninkuna yachaychiymi rurayninkuta kallpanchan / Capacitación fortalece rol de lideresas Awajún en Canampa

Miércoles 10 de setiembre
IAwan ruraypaqmi Kamachiyta lluqsirqachinku / Aprueban reglamento de Ley sobre promoción de IA
La Nación willakuy qillqam: Illariyqa ñawpa pachamanta hamuq rimaynichikwan tinkuchiwaqnichikmi / La Nación: Illariy es puente para nuestras lenguas originarias

Jueves 11 de setiembre
Qatinapaqhina: San Joaquínpim ñawpa pachamanta hamuq rimayta kawsarichinku / Rescatan lengua omagua en San Joaquín

Viernes 12 de setiembre
Junín suyupi Convento de Santa Rosa de Ocopapa 367 kaqninkunam Patrimonio Culturalman chayarqun / Junín: declaran Patrimonio Cultural 367 bienes del Convento de Santa Rosa de Ocopa



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe



Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

