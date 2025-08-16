GRABADO el 16-08-2025

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años

El diario El Peruano recorrió Tacna como parte de su bicentenario. En su visita, distintas entidades reconocieron al diario más antiguo de Sudamérica.







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/

X https://x.com/DiarioElPeruano

Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/

TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Libro explica regímenes laborales en sencillo.

Exhibición repasa el legado de Pedro Paulet en la ciencia.

Illariywan Yachariy: José Jerí fue elegido presidente del Congreso.

Se han cerrado el acceso a las playas de la Costa Verde.

Cierran puertos y muelles en Perú por alerta de tsunami.

Alerta de tsunami llega como aviso a celulares.

Hora y altura de olas de tsunami en el mar peruano tras terremoto en Rusia.

Brigada canina se prepara para Parada Militar 2025.

Método Vargas Llosa en la Feria del Libro.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.