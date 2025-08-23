GRABADO el 23-08-2025

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 16 al 22 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 16 de agosto
Santa Rosa suyu patanpi ruraykunapaq s/ 60 unu qullqi / Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

Domingo 17 de agosto
Yachaq warmakunam ñawpa pachamanta hamuq qichwa rimayta yachanku / Escolares fortalecen lenguas originarias con curso de quechua

Lunes 18 de agosto
Suyupi wawakunata upichu unquymanta harkaypaqwan willakuymi qallaykamunña / Se inicia campaña nacional para prevenir y controlar la anemia materno infantil

Martes 19 de agosto
Qillqasqa willakuy El Peruano 200 wataña mana winakuspa, chiqap willakuywan, llapanpaq willaywam hayparqun / El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia con neutralidad, transparencia y equidad

Miércoles 20 de agosto
PNUDpa 2025 watapi Premio Ecuatorialnintam Kuyukuyu pata hayparqun / Andenes de Cuyocuyo gana Premio Ecuatorial 2025 del PNUD

Jueves 21 de agosto
Lima llaqtapim transportistakunapa sayayninmi mana qalaychu / Paro parcial de transportistas en Lima

Viernes 22 de agosto
Señor de Gualamita raymim Patrimonio Cultural de Naciónman churasqa karqun / Fiesta del Señor de Gualamita reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación



Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

