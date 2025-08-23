GRABADO el 23-08-2025

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 16 al 22 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 16 de agosto

Santa Rosa suyu patanpi ruraykunapaq s/ 60 unu qullqi / Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.



Domingo 17 de agosto

Yachaq warmakunam ñawpa pachamanta hamuq qichwa rimayta yachanku / Escolares fortalecen lenguas originarias con curso de quechua



Lunes 18 de agosto

Suyupi wawakunata upichu unquymanta harkaypaqwan willakuymi qallaykamunña / Se inicia campaña nacional para prevenir y controlar la anemia materno infantil



Martes 19 de agosto

Qillqasqa willakuy El Peruano 200 wataña mana winakuspa, chiqap willakuywan, llapanpaq willaywam hayparqun / El Peruano: 200 años fortaleciendo la democracia con neutralidad, transparencia y equidad



Miércoles 20 de agosto

PNUDpa 2025 watapi Premio Ecuatorialnintam Kuyukuyu pata hayparqun / Andenes de Cuyocuyo gana Premio Ecuatorial 2025 del PNUD



Jueves 21 de agosto

Lima llaqtapim transportistakunapa sayayninmi mana qalaychu / Paro parcial de transportistas en Lima



Viernes 22 de agosto

Señor de Gualamita raymim Patrimonio Cultural de Naciónman churasqa karqun / Fiesta del Señor de Gualamita reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación







