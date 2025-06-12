GRABADO el 16-08-2025

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 9 al 15 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA. https://ow.ly/4Wlm50WH04X



Sábado 9 de agosto del 2025

Perú mana sunqunpaq kasqanta Colombiam qillqata aparqachin / Perú envió nota de protesta a Colombia.



Domingo 10 de agosto del 2025

Japón suyum peruano allin kaq mineralniman yaykuyta munan / Japón apuesta por minerales estratégicos peruano.



Lunes 11 de agosto del 2025

5000 patanpi yachay wasikunatam allichanku / Mejoran 5000 colegios de zonas de frontera



Martes 12 de agosto del 2025

Perú suyum chayraq Comité de Comerciowan Inversión de APEC pusaq kanqa / Perú preside por primera vez el Comité de Comercio e Inversión de APEC



Miércoles 13 de agosto del 2025

Ñawpa pachapi kamachiq Martín Vizcarra pichqa killa sankaywasipi kananpaq hurqurqunku / Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra



Jueves 12 de junio del 2025

Perú suyupa economíanmi junio killapi 4.5 miran / Economía peruana crece 4.5 en junio



Viernes 15 de agosto del 2025

Trujillopi antentado / Atentado en Trujillo





Infórmate sobre las últimas noticias http://www.elperuano.pe







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/

X https://x.com/DiarioElPeruano

Instagram https://www.instagram.com/diarioelperuano

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/elperuano/

TikTok https://www.tiktok.com/diarioelperuano

Desde Diario Oficial El Peruano

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Libro explica regímenes laborales en sencillo.

Exhibición repasa el legado de Pedro Paulet en la ciencia.

Illariywan Yachariy: José Jerí fue elegido presidente del Congreso.

Se han cerrado el acceso a las playas de la Costa Verde.

Cierran puertos y muelles en Perú por alerta de tsunami.

Alerta de tsunami llega como aviso a celulares.

Hora y altura de olas de tsunami en el mar peruano tras terremoto en Rusia.

Brigada canina se prepara para Parada Militar 2025.

Método Vargas Llosa en la Feria del Libro.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Oficial El Peruano

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.