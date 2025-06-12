Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra
Sábado 9 de agosto del 2025
Perú mana sunqunpaq kasqanta Colombiam qillqata aparqachin / Perú envió nota de protesta a Colombia.
Domingo 10 de agosto del 2025
Japón suyum peruano allin kaq mineralniman yaykuyta munan / Japón apuesta por minerales estratégicos peruano.
Lunes 11 de agosto del 2025
5000 patanpi yachay wasikunatam allichanku / Mejoran 5000 colegios de zonas de frontera
Martes 12 de agosto del 2025
Perú suyum chayraq Comité de Comerciowan Inversión de APEC pusaq kanqa / Perú preside por primera vez el Comité de Comercio e Inversión de APEC
Miércoles 13 de agosto del 2025
Ñawpa pachapi kamachiq Martín Vizcarra pichqa killa sankaywasipi kananpaq hurqurqunku / Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra
Jueves 12 de junio del 2025
Perú suyupa economíanmi junio killapi 4.5 miran / Economía peruana crece 4.5 en junio
Viernes 15 de agosto del 2025
Trujillopi antentado / Atentado en Trujillo
