GRABADO el 16-08-2025

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 9 al 15 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 9 de agosto del 2025
Perú mana sunqunpaq kasqanta Colombiam qillqata aparqachin / Perú envió nota de protesta a Colombia.

Domingo 10 de agosto del 2025
Japón suyum peruano allin kaq mineralniman yaykuyta munan / Japón apuesta por minerales estratégicos peruano.

Lunes 11 de agosto del 2025
5000 patanpi yachay wasikunatam allichanku / Mejoran 5000 colegios de zonas de frontera

Martes 12 de agosto del 2025
Perú suyum chayraq Comité de Comerciowan Inversión de APEC pusaq kanqa / Perú preside por primera vez el Comité de Comercio e Inversión de APEC

Miércoles 13 de agosto del 2025
Ñawpa pachapi kamachiq Martín Vizcarra pichqa killa sankaywasipi kananpaq hurqurqunku / Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

Jueves 12 de junio del 2025
Perú suyupa economíanmi junio killapi 4.5 miran / Economía peruana crece 4.5 en junio

Viernes 15 de agosto del 2025
Trujillopi antentado / Atentado en Trujillo


Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Libro explica regímenes laborales en sencillo.

Exhibición repasa el legado de Pedro Paulet en la ciencia.

Illariywan Yachariy: José Jerí fue elegido presidente del Congreso.

Se han cerrado el acceso a las playas de la Costa Verde.

Cierran puertos y muelles en Perú por alerta de tsunami.

Alerta de tsunami llega como aviso a celulares.

Hora y altura de olas de tsunami en el mar peruano tras terremoto en Rusia.

Brigada canina se prepara para Parada Militar 2025.

Método Vargas Llosa en la Feria del Libro.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

