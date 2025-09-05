GRABADO el 05-09-2025

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad

Desde Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18.

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad .

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!.

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro.

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera.

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica..

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años.

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube.

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante.

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Oficial El Peruano

video

Illariywan Yachariy: Gobierno lanza 20,000 becas integrales en Programa Beca 18

video

La seguridad del personal de campo en los Censos Nacionales 2025 es una prioridad

video

¡Perú usa inteligencia artificial para proteger los bosques!

video

Illariywan Yachariy: ponen en marcha los megaproyectos de las Línea 3 y Línea 4 del Metro

video

Illariywan Yachariy: Santa Rosa: S/ 60 millones para cerrar brechas en zona de frontera

video

El Peruano 200 años: Una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias

video

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias

video

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!

video

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias

video

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica.

video

Tacna: instituciones históricas reconocen a El Peruano por sus 200 años

video

Illariywan Yachariy: Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

video

Tacna El Peruano participa en simposio de Universidad Jorge Basadre YouTube

video

Tacna y el Peruano celebran con Exposición Fotográfica Itinerante

video

Tacna distingue a El Peruano por su bicentenario

Todos los videos desde Diario Oficial El Peruano en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 07 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo