Colombia amaneció enlutecida tras el anuncio de la muerte del senador MiguelUribeTurbay, víctima de un atentado ocurrido a inicios de junio de 2025. La noticia ha generado profunda indignación y tristeza en todo el país, mientras millones de colombianos se preguntan quién ordenó y ejecutó el ataque contra el ex candidatopresidencial. El atentado ocurrió mientras Uribe Turbay ofrecía un discurso en un parque del barrio Modelia, en Fontibón, al occidente de Bogotá.



Semanas después, las autoridades capturaron a ElderJoséArteagaHernández, alias Chipi o Costeño, señalado como líder de una célula criminal contratada para llevar a cabo el asesinato. De acuerdo con el general Triana, el ataque fue cuidadosamente planeado y coordinado por este delincuente con más de 20 años de historial delictivo, quien organizó desde la planeación hasta la ejecución del crimen.



El ministro de Defensa, PedroSánchez, confirmó que el Costeño fue quien coordinó los detalles logísticos y operativos del atentado, mientras las investigaciones continúan para esclarecer quién dio la orden final. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la infiltración del crimenorganizado en la política nacional.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



