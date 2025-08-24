¿Qué hay detrás del despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela? El Comercio
La llegada de buquesdeguerra y soldados de EstadosUnidos al Caribe, cerca de aguas de Venezuela, ha generado una nueva ola de tensión política y militar. La administración de DonaldTrump afirma que usará todo su poder para frenar el narcotráfico en la región, señalando directamente al presidente venezolano NicolásMaduro como líder del llamado CárteldelosSoles.
Desde Caracas, el régimen chavista denuncia que se trata de un plan para un cambio de régimen disfrazado de operación antidrogas. ¿Escalada militar o lucha real contra el narcotráfico?
noticiashoy breakingnews internacionales venezuela maduro estadosunidos caribe narcotráfico trump cambioregimen
