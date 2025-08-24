GRABADO el 24-08-2025

Kilmar Ábrego García regresa a EE.UU. tras orden de la Corte Suprema El Comercio

El migrante salvadoreño KilmarÁbregoGarcía se reencontró con su familia en Maryland tras meses de detención y deportación irregular. La CorteSuprema de EEUU ordenó su regreso luego de que fuera enviado injustamente a la prisión de máxima seguridad CECOT en ElSalvador bajo un error administrativo.



Ábrego, que estaba protegido legalmente desde 2019, se convirtió en un símbolo de la ofensiva migratoria de DonaldTrump. Sin embargo, su futuro sigue en riesgo: abogados denuncian que el gobierno evalúa deportarlo a Uganda.



