GRABADO el 25-08-2025

Todo sobre el cuestionado retorno de Juan José Santivañez tras su censura TQH EN VIVO

En este episodio de Tenemos que Hablar, analizamos la sorpresiva designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia por parte de la presidenta Dina Boluarte. Un nombramiento que ha generado fuerte controversia, no solo por su historial cuestionado en el Ministerio del Interior, sino también por las investigaciones fiscales que arrastra y la reciente promulgación de una polémica ley de amnistía.



¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Por qué Boluarte insiste en rodearse de figuras cuestionadas? ¿Qué impacto tiene esta ley sobre los derechos humanos y la memoria histórica del Perú? Acompáñanos para entender el contexto político y las implicancias de esta jugada desde Palacio de Gobierno.



TenemosQueHablar PodcastNoticias DinaBoluarte Santiváñez MinisterioDeJusticia PerúHoy AmnistíaMilitar NoticiasPerú PolíticaPeruana ElComercio



Dina Boluarte

Juan José Santiváñez

Ministerio de Justicia

designación polémica

gabinete ministerial

crisis política Perú

amnistía militares

abusos de autoridad

corrupción en el gobierno

Palacio de Gobierno

Enrique Alcántara

Ministerio del Interior

lucha contra el terrorismo

comités de autodefensa

derechos humanos Perú

investigaciones fiscales

confianza presidencial

Nicanor Boluarte

premier Eduardo Arana

noticias políticas Perú

Desde EL COMERCIO

