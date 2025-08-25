GRABADO el 25-08-2025

Todo sobre el cuestionado retorno de Juan José Santivañez tras su censura TQH EN VIVO

En este episodio de Tenemos que Hablar, analizamos la sorpresiva designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia por parte de la presidenta Dina Boluarte. Un nombramiento que ha generado fuerte controversia, no solo por su historial cuestionado en el Ministerio del Interior, sino también por las investigaciones fiscales que arrastra y la reciente promulgación de una polémica ley de amnistía.

¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Por qué Boluarte insiste en rodearse de figuras cuestionadas? ¿Qué impacto tiene esta ley sobre los derechos humanos y la memoria histórica del Perú? Acompáñanos para entender el contexto político y las implicancias de esta jugada desde Palacio de Gobierno.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

