GRABADO el 24-08-2025

Israel bombardea bases militares de los Hutíes en la capital de Yemen El Comercio

Los bombardeos israelíes golpearon la capital de Yemen, Saná, controlada por los rebeldes hutíes, dejando al menos dos muertos y más de 30 heridos. El ejército de Israel informó que atacó infraestructuras militares, incluidas zonas cercanas al palacio presidencial y una instalación de combustible.



Esto ocurrió después de que los hutíes lanzaran un misil hacia Israel, que según las autoridades se desintegró en el aire. Los hutíes, aliados de Irán y parte de un eje con Hezbolá y Hamás, han intensificado sus ataques desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023.



Desde EL COMERCIO

