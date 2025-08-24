GRABADO el 24-08-2025

Israel bombardea bases militares de los Hutíes en la capital de Yemen El Comercio

Los bombardeos israelíes golpearon la capital de Yemen, Saná, controlada por los rebeldes hutíes, dejando al menos dos muertos y más de 30 heridos. El ejército de Israel informó que atacó infraestructuras militares, incluidas zonas cercanas al palacio presidencial y una instalación de combustible.

Esto ocurrió después de que los hutíes lanzaran un misil hacia Israel, que según las autoridades se desintegró en el aire. Los hutíes, aliados de Irán y parte de un eje con Hezbolá y Hamás, han intensificado sus ataques desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

