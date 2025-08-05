Noticias del 5 de agosto: UCRANIA DENUNCIA MERCENARIOS LUCHANDO JUNTO A RUSIA Noticiero
El presidente de Ucrania, VolodímirZelensky, denunció la presencia de mercenarios extranjeros en las filas enemigas rusas. Según el mandatario, combatientes de China, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y de algunos países africanos están participando activamente en el conflicto armado del lado de Rusia, particularmente en el noreste ucraniano.
Una investigación internacional reveló que China sigue comprando petróleoiraní pese a las estrictas sanciones impuestas por EstadosUnidos. A través de una red oculta conocida como la flotafantasma, barcos realizan transferencias de crudo en alta mar para evitar ser detectados por los sistemas internacionales de seguimiento marítimo.
En el norte de India, un violento aluvión causado por lluvias torrenciales devastó varias viviendas en el distrito de Uttarkashi, en el estado de Uttarakhand. Las autoridades emitieron una alertaroja tras registrar precipitaciones extremadamente intensas de más de 20 centímetros, provocando graves daños y riesgo de nuevos deslizamientos.
Por otro lado, el presidente de Colombia, GustavoPetro, desató una nueva polémica territorial al asegurar que el Perú ha copado territorio colombiano en la región del ríoAmazonas. Petro acusó al gobierno peruano de violar el ProtocolodeRíodeJaneiro de 1934 al establecer presencia en islas que estarían bajo soberanía colombiana.
