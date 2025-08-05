GRABADO el 05-08-2025

Noticias del 5 de agosto: UCRANIA DENUNCIA MERCENARIOS LUCHANDO JUNTO A RUSIA  Noticiero

El presidente de Ucrania, VolodímirZelensky, denunció la presencia de mercenarios extranjeros en las filas enemigas rusas. Según el mandatario, combatientes de China, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y de algunos países africanos están participando activamente en el conflicto armado del lado de Rusia, particularmente en el noreste ucraniano.

Una investigación internacional reveló que China sigue comprando petróleoiraní pese a las estrictas sanciones impuestas por EstadosUnidos. A través de una red oculta conocida como la flotafantasma, barcos realizan transferencias de crudo en alta mar para evitar ser detectados por los sistemas internacionales de seguimiento marítimo.

En el norte de India, un violento aluvión causado por lluvias torrenciales devastó varias viviendas en el distrito de Uttarkashi, en el estado de Uttarakhand. Las autoridades emitieron una alertaroja tras registrar precipitaciones extremadamente intensas de más de 20 centímetros, provocando graves daños y riesgo de nuevos deslizamientos.

Por otro lado, el presidente de Colombia, GustavoPetro, desató una nueva polémica territorial al asegurar que el Perú ha copado territorio colombiano en la región del ríoAmazonas. Petro acusó al gobierno peruano de violar el ProtocolodeRíodeJaneiro de 1934 al establecer presencia en islas que estarían bajo soberanía colombiana.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

