GRABADO el 31-10-2025

Explosivo hallado en sede del Poder Judicial de Ate

La Corte Superior de Justicia de Lima Este reportó un artefacto explosivo colocado en el frontis del Poder Judicial de Ate. En el lugar también se encontró una carta exigiendo que no se libere al presunto cabecilla de una organización dedicada a la extorsión.
