GRABADO el 29-10-2025

¿AHORA SÍ QUIEREN AL SUR? López Aliaga incluye a un ayacuchano en su plancha para ganarse al sur

Rafael López Aliaga no soportó que cuestionen su decisión de presentar a un ayacuchano como primer vicepresidente en su fórmula presidencial para las elecciones de 2026. Según él, en el sur lo quieren y lo que dicen los medios son una sarta mentiras.



El 29 de octubre oficializó su plancha presidencial por Renovación Popular: junto a él estarán Norma Yarrow como primera vicepresidenta y Jhon Ramos Malpica como segundo vicepresidente.

La inclusión del dirigente sureño busca llegar a regiones como Ayacucho, Puno y Juliaca, tradicionales bastiones de movilización social.



Sin embargo, el entusiasmo en el sur está lejos de ser unánime. Durante el estallido social de diciembre 2022 y enero 2023, en Juliaca las protestas se saldaron con al menos 18 muertos y más de 100 heridos tras la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fuerzas del orden.



En ese escenario, Aliaga fue uno de las primeras autoridades en estigmatizar a los fallecidos, asegurando que eran delincuentes que buscaban generar caos como los terroristas de Sendero Luminoso. Ese discurso aún lo sigue sosteniendo en cada protesta, generando rechazo en las zonas que fueron más golpeadas por la represión policial y militar. Prueba de ello fue en Juliaca cuando durante una inauguración de un hospital de la Solidaridad, manifestantes rechazaron su presencia lanzándole hasta orines entre gritos de repudio.



Por su parte, Ramos Malpica ha dicho que aceptó la invitación de Aliaga, pues considera que el partido de Renovación Popular tiene las cosas claras. Insistió en que se necesita buscar la paz y reconciliación de todo el país.



