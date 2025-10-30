GRABADO el 30-10-2025

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado

ES PACIENTE ONCOLÓGICA Los extrabajadores de la congresista Lucinda Vásquez rechazaron el reportaje de Cuarto Poder y de una presunta humillación tras las imágenes donde se les ve cortar uñas o preparar alimentos en horario laboral. Indicarón que ello se debieron a su grave estado de salud.



Según declaraciones del exasesor Edwar Rengifo Pezo a RPP Noticias, la congresista atraviesa un tratamiento por un cuadro avanzado de cáncer y en varias ocasiones ha necesitado atención urgente. Fue un acto de humanidad, no un abuso laboral, sostuvo Rengifo. Afirmó que actuó por voluntad propia al notar que Vásquez no podía realizar una actividad elemental.



El periodista Fernando Carvallo cuestionó esa versión y señaló que cortar las uñas no forma parte de una atención primaria. Además, pidió no confundir el término humanitario, recordando que, de padecer una enfermedad grave, la congresista cuenta con los medios suficientes para acceder a atención médica privada.



Rengifo también ha negado que es sobrino nieto de la parlamentaria. Los extrabajadores han dicho que el reportaje de Cuarto Poder ha sido malintencionado por parte de otros colaboradores que la han denunciado por "mochasueldos"



Piden que sea desaforada.

La situación provocó una ola de críticas por parte de sus colegas. El vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el hecho como una humillación para los trabajadores del Congreso, mientras que la congresista Norma Yarrow ha dicho que la congresista representa una vergüenza para las mujeres.



La Comisión de Ética del Congreso ya anunció que iniciará una investigación formal para determinar responsabilidades tras la difusión de las imágenes, lo cual podría derivar en sanciones de hasta 120 días de inhabilitación.



