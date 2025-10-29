GRABADO el 29-10-2025

Cusco: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura

Una tragedia sacudió el corazón del Cusco. En la estrecha intersección de las calles Suecia y Huaynapata, un trabajador municipal perdió la vida tras ser aplastado por el mismo camión recolector de basura que conducía.

Según las primeras diligencias, un joven de 29 años, en aparente estado de ebriedad, habría subido al vehículo mientras el conductor ayudaba a sus compañeras con el recojo de residuos. Instantes después, el camión se encendió y retrocedió violentamente, aplastando al trabajador contra un muro. La Policía y el Ministerio Público investigan el hecho como homicidio culposo. Una testigo señaló que la falta de personal obligó al conductor a dejar su puesto para ayudar a su compañera, aunque el alcalde de Cusco negó esa versión y lamentó el suceso, calificando la acción del conductor como un acto de compañerismo que terminó en tragedia.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco municipalidadcusco pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado.

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta.

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla.

¿LA DEJAN SOLA? Porky evita respaldar a Chirinos tras su vergonzoso paso en El Valor de la Verdad.

ATENCIÓN CON ESTA APP Cientos de víctimas denuncian millonaria estafa en varias regiones del país.

Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista acusa al gobernador de Junín de mentir sobre obras paralizadas.

¿AHORA SÍ QUIEREN AL SUR? López Aliaga incluye a un ayacuchano en su plancha para ganarse al sur.

Cusco: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura.

Ayacucho: Deslizamiento en Manitea desvía el cauce del río Apurímac y alerta a autoridades.

NO SE ARRIESGA Susy Diaz no volverá a la política: excongresista rechaza invitación de Somos Perú.

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

KEIKO MIENTE Exmilitante fujimorista rompe su silencio y acusa a Fuerza Popular de jugar sucio.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.