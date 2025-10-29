GRABADO el 29-10-2025

Cusco: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura

Una tragedia sacudió el corazón del Cusco. En la estrecha intersección de las calles Suecia y Huaynapata, un trabajador municipal perdió la vida tras ser aplastado por el mismo camión recolector de basura que conducía.
Según las primeras diligencias, un joven de 29 años, en aparente estado de ebriedad, habría subido al vehículo mientras el conductor ayudaba a sus compañeras con el recojo de residuos. Instantes después, el camión se encendió y retrocedió violentamente, aplastando al trabajador contra un muro. La Policía y el Ministerio Público investigan el hecho como homicidio culposo. Una testigo señaló que la falta de personal obligó al conductor a dejar su puesto para ayudar a su compañera, aunque el alcalde de Cusco negó esa versión y lamentó el suceso, calificando la acción del conductor como un acto de compañerismo que terminó en tragedia.

