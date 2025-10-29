GRABADO el 29-10-2025

NO SE ARRIESGA Susy Diaz no volverá a la política: excongresista rechaza invitación de Somos Perú

Susy Díaz declina regresar a la política y rechaza la invitación de Patricia Li para ser precandidata a la Cámara de Diputados por Somos Perú. A pesar de la gran aceptación que generó el anuncio de su posible retorno, la excongresista aseguró mediante un video que no participará en las elecciones de 2026 por motivos personales. Meses atrás, Susy Díaz era tentada para volver a la política e incluso ya proponía algunas polémicas soluciones para enfrentar la inseguridad ciudadana, proponiendo contratar a Vladimiro Montesinos para el servicio de inteligencia y reactivar el Grupo Colina.



"Estamos en emergencia, la gente necesita paz", dijo.



La noticia de su posible retorno había sido difundida en diversos medios y redes sociales cuando la presidenta de Somos Perú y otros dirigentes la presentaron como candidata con miras al 2026.



Sin embargo, la aclaración de Díaz, anunciando que no dará ese paso, cambió la narrativa: dejó claro que no participará porque, según sus palabras, tiene otros compromisos personales que le impiden asumir la candidatura.



Durante su primer periodo como congresista, Susy Díaz fue elegida en 1995 por el Movimiento Independiente Agrario, siendo una figura mediática que combinó farándula y política.



En aquella época fue autora de diversas iniciativas legislativas y se destacó por su estilo poco convencional. Sin emabrgo la excongresista ha preferido mantenerse al margen y que su nombre vuelva a ocupar portadas por algo distinto.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

susydiaz somosperú susydiazcongresista

Desde El Búho pe

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado.

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta.

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla.

¿LA DEJAN SOLA? Porky evita respaldar a Chirinos tras su vergonzoso paso en El Valor de la Verdad.

ATENCIÓN CON ESTA APP Cientos de víctimas denuncian millonaria estafa en varias regiones del país.

Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista acusa al gobernador de Junín de mentir sobre obras paralizadas.

¿AHORA SÍ QUIEREN AL SUR? López Aliaga incluye a un ayacuchano en su plancha para ganarse al sur.

Cusco: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura.

Ayacucho: Deslizamiento en Manitea desvía el cauce del río Apurímac y alerta a autoridades.

NO SE ARRIESGA Susy Diaz no volverá a la política: excongresista rechaza invitación de Somos Perú.

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

KEIKO MIENTE Exmilitante fujimorista rompe su silencio y acusa a Fuerza Popular de jugar sucio.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.