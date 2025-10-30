GRABADO el 30-10-2025

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla

PICO A PICO Esta semana, José Jerí debía presentar los supuestos avances del estado de emergencia y las acciones del gobierno frente a la crisis de inseguridad marcada por extorsiones y sicariato. Pero ¿qué logros podría exhibir si los asesinatos de transportistas continúan en Lima al punto de convocar un nuevo paro? Sus recorridos mediáticos, escenificaciones y poses en operativos y visitas a cárceles parecen no traducirse en resultados reales.



Mira el programa completo https://www.youtube.com/watch?vMjvrJyA9YG0



protestasperu protestassociales josejeri inseguridadciudadana marchacontralainseguridad parodetransportistas extorsiones extorsionadores policiaperu

Desde El Búho pe

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado.

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta.

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla.

¿LA DEJAN SOLA? Porky evita respaldar a Chirinos tras su vergonzoso paso en El Valor de la Verdad.

ATENCIÓN CON ESTA APP Cientos de víctimas denuncian millonaria estafa en varias regiones del país.

Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista acusa al gobernador de Junín de mentir sobre obras paralizadas.

¿AHORA SÍ QUIEREN AL SUR? López Aliaga incluye a un ayacuchano en su plancha para ganarse al sur.

Cusco: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura.

Ayacucho: Deslizamiento en Manitea desvía el cauce del río Apurímac y alerta a autoridades.

NO SE ARRIESGA Susy Diaz no volverá a la política: excongresista rechaza invitación de Somos Perú.

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

KEIKO MIENTE Exmilitante fujimorista rompe su silencio y acusa a Fuerza Popular de jugar sucio.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.