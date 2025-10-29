GRABADO el 29-10-2025

Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra Pico a Pico

Hoy en Pico a pico:

- Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra

- Jerí vuelve a protagonizar pantomima de lucha contra el crimen

- Cosas que solo pasan en el Perú: portada en New York Times y retiran vehículos oficiales a fiscal de la Nación

- Conexión regional



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado.

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta.

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla.

¿LA DEJAN SOLA? Porky evita respaldar a Chirinos tras su vergonzoso paso en El Valor de la Verdad.

ATENCIÓN CON ESTA APP Cientos de víctimas denuncian millonaria estafa en varias regiones del país.

Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra Pico a Pico.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista acusa al gobernador de Junín de mentir sobre obras paralizadas.

¿AHORA SÍ QUIEREN AL SUR? López Aliaga incluye a un ayacuchano en su plancha para ganarse al sur.

Cusco: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura.

Ayacucho: Deslizamiento en Manitea desvía el cauce del río Apurímac y alerta a autoridades.

NO SE ARRIESGA Susy Diaz no volverá a la política: excongresista rechaza invitación de Somos Perú.

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

KEIKO MIENTE Exmilitante fujimorista rompe su silencio y acusa a Fuerza Popular de jugar sucio.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.