GRABADO el 30-10-2025

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta

POSICIONES DIVIDIDAS Una mujer terminó indignada tras acudir a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote (Áncash), para denunciar que extorsionadores habían detonado una dinamita frente a su vivienda el 27 de octubre, hecho registrado por cámaras de seguridad. Al salir del establecimiento policial, encontró a un agente colocándole una papeleta a su vehículo, donde su hijo la esperaba. La ciudadana grabó el momento y cuestionó la rapidez con la que actuaron para multarla, mientras ,según afirmó, la Policía suele desatender las denuncias por extorsión.



El video se difundió en redes sociales y generó opiniones divididas: algunos criticaron la falta de acción frente a delitos graves, mientras otros señalaron que la multa por mal estacionamiento estaba justificada.



Desde El Búho pe

