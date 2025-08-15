GRABADO el 15-08-2025

Desde Trujillo: heridos y viviendas afectadas deja atentado con dinamita

ENVIVO: Desde Trujillo, última información tras atentado ocurrido en horas de la noche. Heridos y decenas de viviendas afectadas, en tanto el ministro del Interior se hace presente en el lugar. Nos reporta nuestro corresponsal Luis Puell.

Desde Agencia de Noticias Andina

