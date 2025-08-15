GRABADO el 15-08-2025

Las 5 del día: economía crece 4.5 en junio y suma 15 meses de expansión

Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.



No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir lo mejor del periodismo público todos los días.



Estas son las noticias de hoy:



Hoy será el segundo Simulacro Nacional Multipeligro



Economía crece 4.5 en junio y suma 15 meses de expansión



Siete días de detención contra extranjeros que ingresaron a isla Chinería



FF. AA. mantienen compromiso social con la comunidad de Santa Rosa de Loreto



El Peruano exhibe en Tacna exposición itinerante







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Alexander y María: el sueño de la beca al extranjero cumplida.

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?.

Midis se propone implementar cocinas para desayunos escolares en 6 mil colegios a nivel nacional.

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?.

Advierten que DANA Oriana se aproxima al Perú.

Ciclo de conferencias del Diario El Peruano, en su Bicentenario.

Desde Trujillo: heridos y viviendas afectadas deja atentado con dinamita.

Isla Santa Rosa: claves geográficas y políticas de su soberanía peruana.

Las 5 del día: economía crece 4.5 en junio y suma 15 meses de expansión.

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna.

Universitario va hoy por Palmeiras: Copa Libertadores.

Banco de la Nación: Préstamo Multired con tasa promocional.

Arequipa de aniversario: actividades por sus 485 años de fundación.

Andina en Regiones: adolescente en estado crítico tras ataque de barristas en Iquitos.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.