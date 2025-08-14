GRABADO el 14-08-2025

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna

ENVIVO: ¡200 años del Diario El Peruano!, desde la ciudad Histórica de Tacna, continúan las actividades y festejos descentralizados por el Bicentenario. Hoy se inaugura en la Casa Museo Zela, la exposición itinerante, El Peruano Bicentenario: Preservando La MemoriaNarrando Nuestra Historia. Félix Paz Quiroz, Director de Medios Periodísticos y Gerente General de Editora Perú, inaugura esta muestra que busca revalorar precisamente la memoria de Tacna a través de portadas y publicaciones históricas y emblemáticas de los acontecimientos más trascendentales.



-Corresponsales



Desde Agencia de Noticias Andina

