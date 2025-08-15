GRABADO el 15-08-2025

Elecciones en Bolivia y el nuevo avance de la derecha política

ENVIVO: Bolivia irá a una segunda vuelta electoral, tras los comicios realizados en la víspera para elegir al presidente de la República. ¿Qué dicen los sondeos a boca de urna?, ¿por qué los bolivianos han optado por confiar en la derecha nuevamente?, tenemos el análisis y comentarios de Ramiro Escobar, internacionalista y docente universitario.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Elecciones en Bolivia y el nuevo avance de la derecha política.

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial.

Alexander y María: el sueño de la beca al extranjero cumplida.

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?.

Midis se propone implementar cocinas para desayunos escolares en 6 mil colegios a nivel nacional.

Advierten que DANA Oriana se aproxima al Perú.

Ciclo de conferencias del Diario El Peruano, en su Bicentenario.

Desde Trujillo: heridos y viviendas afectadas deja atentado con dinamita.

Isla Santa Rosa: claves geográficas y políticas de su soberanía peruana.

Las 5 del día: economía crece 4.5 en junio y suma 15 meses de expansión.

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna.

Universitario va hoy por Palmeiras: Copa Libertadores.

Banco de la Nación: Préstamo Multired con tasa promocional.

Arequipa de aniversario: actividades por sus 485 años de fundación.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Elecciones en Bolivia y el nuevo avance de la derecha política

video

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial

video

Alexander y María: el sueño de la beca al extranjero cumplida

video

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

video

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?

video

Midis se propone implementar cocinas para desayunos escolares en 6 mil colegios a nivel nacional

video

Advierten que DANA Oriana se aproxima al Perú

video

Ciclo de conferencias del Diario El Peruano, en su Bicentenario

video

Desde Trujillo: heridos y viviendas afectadas deja atentado con dinamita

video

Isla Santa Rosa: claves geográficas y políticas de su soberanía peruana

video

Las 5 del día: economía crece 4.5 en junio y suma 15 meses de expansión

video

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna

video

Universitario va hoy por Palmeiras: Copa Libertadores

video

Banco de la Nación: Préstamo Multired con tasa promocional

video

Arequipa de aniversario: actividades por sus 485 años de fundación

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo