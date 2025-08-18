GRABADO el 18-08-2025

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:

Declaran en emergencia el Servicio de Transporte Terrestre en la Ruta Nacional PE-24A, Tramo Emp. PE-3S (Concepción) - Santa Rosa de Ocopa. Resolución Ministerial N 559-2025-MTC/01.

Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder Judicial Consejo Ejecutivo. Resolución Administrativa Nº 000266-2025-CE-PJ.

Declaran de interés regional y necesidad pública la recuperación del lago Moronacocha y demás ecosistemas acuáticos. Consejo Regional de Loreto, Ordenanza Regional N 010-2025-GRL-CR.

Para obtener más información sobre las Normas Legales visita:
https://acortar.link/Big6OX




Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: descartan reapertura de Real Plaza tras tragedia ocurrida en febrero.

Normas Legales: aprueban plan para reforzar control migratorio a nivel nacional.

Trujillo: balance tras explosión con dinamita en Av. Perú, a 4 días del hecho.

Elecciones en Bolivia y el nuevo avance de la derecha política.

Bolivia: Rodrigo Paz da la sorpresa y va a segunda vuelta.

¡Perú es campeón mundial del juego Pokémon Unite! .

Andina en Regiones: policía rescata a un hombre perdido en cerro Campana.

Las 5 del día: Nueva Ley de Nacionalidad exige arraigo y solvencia económica.

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial.

Alexander y María: el sueño de la beca al extranjero cumplida.

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?.

Midis se propone implementar cocinas para desayunos escolares en 6 mil colegios a nivel nacional.

Advierten que DANA Oriana se aproxima al Perú.

Ciclo de conferencias del Diario El Peruano, en su Bicentenario.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Andina en Regiones: descartan reapertura de Real Plaza tras tragedia ocurrida en febrero

video

Normas Legales: aprueban plan para reforzar control migratorio a nivel nacional

video

Trujillo: balance tras explosión con dinamita en Av. Perú, a 4 días del hecho

video

Elecciones en Bolivia y el nuevo avance de la derecha política

video

Bolivia: Rodrigo Paz da la sorpresa y va a segunda vuelta

video

¡Perú es campeón mundial del juego Pokémon Unite!

video

Andina en Regiones: policía rescata a un hombre perdido en cerro Campana

video

Las 5 del día: Nueva Ley de Nacionalidad exige arraigo y solvencia económica

video

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial

video

Alexander y María: el sueño de la beca al extranjero cumplida

video

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

video

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?

video

Midis se propone implementar cocinas para desayunos escolares en 6 mil colegios a nivel nacional

video

Advierten que DANA Oriana se aproxima al Perú

video

Ciclo de conferencias del Diario El Peruano, en su Bicentenario

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo