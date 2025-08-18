GRABADO el 18-08-2025

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:



Declaran en emergencia el Servicio de Transporte Terrestre en la Ruta Nacional PE-24A, Tramo Emp. PE-3S (Concepción) - Santa Rosa de Ocopa. Resolución Ministerial N 559-2025-MTC/01.



Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Poder Judicial Consejo Ejecutivo. Resolución Administrativa Nº 000266-2025-CE-PJ.



Declaran de interés regional y necesidad pública la recuperación del lago Moronacocha y demás ecosistemas acuáticos. Consejo Regional de Loreto, Ordenanza Regional N 010-2025-GRL-CR.



