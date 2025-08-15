GRABADO el 15-08-2025

Isla Santa Rosa: claves geográficas y políticas de su soberanía peruana

ENVIVO: La presidenta de la República Dina Boluarte arriba hoy a la isla Santa Rosa de Loreto, para cumplir actividades oficiales. La visita nos sirve para conocer más las claves geográficas y políticas que explican la soberanía del Perú sobre este espacio territorial. Para ello conversamos con Jorge Antonio Chávez, docente universitario de Relaciones Internacionales y experto en política internacional.

