Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra
Sábado 9 de agosto
Perú mana sunqunpaq kasqanta Colombiam qillqata aparqachin / Perú envió nota de protesta a Colombia
Domingo 10 de agosto
Japón suyum peruano allin kaq mineralniman yaykuyta munan / Japón apuesta por minerales estratégicos peruano
Lunes 11 de agosto
5000 patanpi yachay wasikunatam allichanku / Mejoran 5000 colegios de zonas de frontera
Martes 12 de agosto
Perú suyum chayraq Comité de Comerciowan Inversión de APEC pusaq kanqa / Perú preside por primera vez el Comité de Comercio e Inversión de APEC
Miércoles 13 de agosto
Ñawpa pachapi kamachiq Martín Vizcarra pichqa killa sankaywasipi kananpaq hurqurqunku / Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra
Jueves 14 de agosto
Perú suyupa economíanmi junio killapi 4.5 miran / Economía peruana crece 4.5 en junio
Viernes 15 de agosto
Trujillopi antentado / Atentado en Trujillo
