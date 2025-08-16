GRABADO el 16-08-2025

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

Sábado 9 de agosto
Perú mana sunqunpaq kasqanta Colombiam qillqata aparqachin / Perú envió nota de protesta a Colombia

Domingo 10 de agosto
Japón suyum peruano allin kaq mineralniman yaykuyta munan / Japón apuesta por minerales estratégicos peruano

Lunes 11 de agosto
5000 patanpi yachay wasikunatam allichanku / Mejoran 5000 colegios de zonas de frontera

Martes 12 de agosto
Perú suyum chayraq Comité de Comerciowan Inversión de APEC pusaq kanqa / Perú preside por primera vez el Comité de Comercio e Inversión de APEC

Miércoles 13 de agosto
Ñawpa pachapi kamachiq Martín Vizcarra pichqa killa sankaywasipi kananpaq hurqurqunku / Dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra

Jueves 14 de agosto
Perú suyupa economíanmi junio killapi 4.5 miran / Economía peruana crece 4.5 en junio

Viernes 15 de agosto
Trujillopi antentado / Atentado en Trujillo




Alexander y María: el sueño de la beca al extranjero cumplida.

Illariywan Yachariy: dictan cinco meses de prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra.

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?.

Midis se propone implementar cocinas para desayunos escolares en 6 mil colegios a nivel nacional.

Ante un sismo de gran magnitud, ¿qué tan seguras son las nuevas construcciones en Lima?.

Advierten que DANA Oriana se aproxima al Perú.

Ciclo de conferencias del Diario El Peruano, en su Bicentenario.

Desde Trujillo: heridos y viviendas afectadas deja atentado con dinamita.

Isla Santa Rosa: claves geográficas y políticas de su soberanía peruana.

Las 5 del día: economía crece 4.5 en junio y suma 15 meses de expansión.

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna.

Universitario va hoy por Palmeiras: Copa Libertadores.

Banco de la Nación: Préstamo Multired con tasa promocional.

Arequipa de aniversario: actividades por sus 485 años de fundación.

Andina en Regiones: adolescente en estado crítico tras ataque de barristas en Iquitos.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

