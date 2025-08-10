GRABADO el 10-08-2025

CURWEN apañador

Desde EL COMERCIO

Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / Petro responde a Perú TQH EN VIVO.

CURWEN apañador.

MELCOCHITA EN UNO MÁS EN VIVO.

Fuerte sismo de 6,1 en Turquía deja un muerto y heridos tras varios derrumbes El Comercio.

Dina Boluarte fue recibida en Indonesia con elegante y 'majestuosa' El Comercio.

La Feria del Hogar de 1982: así se vivió el fenómeno en Lima El Comercio.

Brasil: Palmeiras sufre ataque con bombas en su centro de entrenamiento El Comercio.

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio.

Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.

Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.

Zelenski afirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia El Comercio.

Sheinbaum descarta invasión militar de EE.UU. a México para frenar narcotráfico El Comercio.

Adolescente provoca tiroteo en Times Square y dejó al menos tres heridos El Comercio.

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.

Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

