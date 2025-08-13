GRABADO el 13-08-2025

Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Durante la audiencia, el magistrado advirtió peligro de fuga y un comportamiento cuestionable por parte del acusado, lo que motivó que la Fiscalía solicitara esta medida mientras continúan las investigaciones.



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe



MartínVizcarra PrisiónPreventiva LomasDeIlo Moquegua PolíticaPerú NoticiasPerú ActualidadPerú JusticiaPeruana ÚltimaHora Noticias



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Martín Vizcarra

prisión preventiva

Lomas de Ilo

Hospital Regional de Moquegua

Jorge Chávez Tamariz

Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

peligro de fuga

política Perú

corrupción en Perú

casos de corrupción

Fiscalía Perú

investigación a expresidentes

justicia peruana

audiencia judicial

casos judiciales Perú

noticias Perú

actualidad política

prisión de expresidentes

sistema judicial Perú

Desde EL COMERCIO

MARTIN VIZCARRA EN PRISIÓN UNOMÁS ENVIVO.

Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO.

Martin Vizcarra en prisión preventiva por cinco meses Mirada de Fondo.

Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el DISCURSO de DESPEDIDA de su papá y su esposa EN VIVO.

Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.

Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.

Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio.

INFANCIA EN EL HUARALINO unomás elhuaralino.

Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio.

Dina Boluarte promulga amnistía histórica para militares y policías: ¿de qué trata? El Comercio.

¿Guido Bellido postulará al Senado con Podemos Perú? El Comercio.

Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva en penal Barbadillo El Comercio.

La despedida de la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, en su funeral El Comercio.

¿Qué implica la entrega de 26 narcos del CJNG y Los Chapitos a EE.UU.? El Comercio.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.