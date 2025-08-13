GRABADO el 13-08-2025

Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
Durante la audiencia, el magistrado advirtió peligro de fuga y un comportamiento cuestionable por parte del acusado, lo que motivó que la Fiscalía solicitara esta medida mientras continúan las investigaciones.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

