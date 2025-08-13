Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
Durante la audiencia, el magistrado advirtió peligro de fuga y un comportamiento cuestionable por parte del acusado, lo que motivó que la Fiscalía solicitara esta medida mientras continúan las investigaciones.
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
