EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto
La presidenta DinaBoluarte visitará el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la islaChinería, frontera con Colombia, para liderar un acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano GustavoPetro.
noticiashoy breakingnews política Perú DinaBoluarte SantaRosadeLoreto IslaChinería soberanía frontera envivo
Dina Boluarte visita Chinería
Santa Rosa de Loreto en vivo
soberanía isla Chinería Perú
conflicto fronterizo Perú Colombia
visita presidencial en Loreto
acto en isla Chinería
Loreto tensión diplomática
Gustavo Petro disputa fronteriza
presencia del Estado en frontera
ópera de servicios en Loreto
Campaña de acercamiento social
creación distrito Santa Rosa
territorio peruano en disputa
campaña de Estado en Loreto
mensaje público de soberanía
acción simbólica en frontera
Política exterior de Dina Boluarte
difusión en vivo visita presidencial
refuerzo institucional en frontera
Cobertura especial Loreto Chinería
