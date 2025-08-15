GRABADO el 15-08-2025

EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto

La presidenta DinaBoluarte visitará el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la islaChinería, frontera con Colombia, para liderar un acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano GustavoPetro.



Dina Boluarte visita Chinería

Santa Rosa de Loreto en vivo

soberanía isla Chinería Perú

conflicto fronterizo Perú Colombia

visita presidencial en Loreto

acto en isla Chinería

Loreto tensión diplomática

Gustavo Petro disputa fronteriza

presencia del Estado en frontera

ópera de servicios en Loreto

Campaña de acercamiento social

creación distrito Santa Rosa

territorio peruano en disputa

campaña de Estado en Loreto

mensaje público de soberanía

acción simbólica en frontera

Política exterior de Dina Boluarte

difusión en vivo visita presidencial

refuerzo institucional en frontera

Cobertura especial Loreto Chinería

