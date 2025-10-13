GRABADO el 13-10-2025

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.

Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?.

Después del at3ntado a Agua Marina....

El Congreso destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral..

Conductores de transporte público y pasajeros víctimas de sicarios.

Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas.

Campaña electoral podría ser la más violenta de los últimos años.

Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta.

La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí.

La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre.

Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..

Grave denuncia en Surquillo.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

