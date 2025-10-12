Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas.
Ataqu3s a precandidatos y el clima de polarización encendieron las alertas sobre la seguridad y la democracia en el país.
Elecciones2026 panamericanatv Perú Democracia Inseguridad
Desde Panorama
Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..
Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.
Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.
Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?.
Después del at3ntado a Agua Marina....
El Congreso destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral..
Conductores de transporte público y pasajeros víctimas de sicarios.
Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas.
Campaña electoral podría ser la más violenta de los últimos años.
Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta.
La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí.
La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre.
Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..
Grave denuncia en Surquillo.
Acusado de matar a tres mujeres en Argentina: Pequeño J proviene de estirpe criminal en Trujillo.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
Panorama
Todos los videos desde Panorama en Youtube.