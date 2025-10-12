GRABADO el 12-10-2025

La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí

El atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, que dejó cuatro músicos heridos durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, ha puesto nuevamente en evidencia el creciente poder del crimen organizado y la urgente necesidad de que el gobierno de José Jerí enfrente la inseguridad ciudadana como prioridad nacional. Según reveló un informe de Panorama, los atacantes se desplazaban a bordo de una motocicleta y el hecho estaría relacionado con presuntas represalias contra los organizadores del evento.



Las primeras investigaciones apuntan a Glemn Antonio Montes Malaver, gerente general de Jessmir Producciones, la empresa encargada de la organización del concierto. Montes Malaver fue detenido el pasado 1 de octubre, acusado de pertenecer a la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción, dedicada al cobro de cupos y presuntos nexos con los municipios de Comas y Carabayllo. De acuerdo con la Policía Nacional, esta red sería uno de los brazos operativos del criminal Adam Smith Lucano Cotrina, alias Jorobado.



Para Walter Dolorier, presidente de los empresarios artísticos del Perú, este atentado no es un caso aislado. Asegura que la mayoría de agrupaciones musicales reconocidas del país son víctimas de extorsiones, aunque muchas optan por el silencio ante el temor de posibles represalias. Esto no solo afecta a los artistas, sino a toda la industria del entretenimiento, que se ha convertido en un nuevo blanco del crimen organizado, señaló el dirigente en diálogo con Panorama.



HABLA UNO DE LOS HERIDOS



Entre los heridos del atentado figura Percy Nolazco, un vendedor de cerveza que recibió un impacto de bala durante el tiroteo. Solo escuché los disparos y todos corrimos. Pensé que no salía vivo, relató. Los hechos, que han generado conmoción a nivel nacional, evidencian que el nuevo presidente José Jerí deberá enfrentar como uno de sus principales desafíos el combate frontal contra las extorsiones y mafias criminales, un flagelo que sigue desangrando al país y poniendo en riesgo la vida de los peruanos.





