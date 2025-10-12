GRABADO el 12-10-2025

Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?

El presidente José Jerí aún no conforma su gabinete ministerial tras asumir la jefatura del Estado, lo que mantiene en expectativa al país y a las fuerzas políticas. En medio de la incertidumbre, diversos analistas han coincidido en que el nuevo premier debe tener un perfil técnico, pero también político, capaz de tender puentes entre el Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía.



El analista político Iván García señaló a Panorama que el Perú enfrenta una crisis política de larga data, marcada por la constante rotación de presidentes. Con el caso Lava Jato se abre este momento de larga crisis del que todavía no podemos salir. No se avizoran fórmulas claras para salir, comentó en diálogo con Carla Muschi. Además, advirtió que a partir del jueves, el Congreso será responsable de las decisiones del país. La lavada le puede salir más cara que la camisa.



Por su parte, el periodista y analista César Campos sostuvo que la designación de Jerí no necesariamente garantiza un cambio de rumbo en la política nacional. Ante los rumores que colocan a Ricardo Márquez y Raúl Pérez-Reyes como posibles jefes del gabinete, García señaló que no son buenas señales, ya que el presidente debería conformar un equipo atendiendo a la ciudadanía y no a la demanda del Congreso ni de los partidos políticos.



DESAFÍOS DEL GOBIERNO



Ambos especialistas coincidieron en que los tres grandes desafíos del Gobierno de José Jerí son la inseguridad ciudadana, la recuperación económica y la organización de elecciones transparentes en 2026. Campos añadió que el mandatario debe implementar medidas concretas para enfrentar la criminalidad, un problema que hoy es la principal preocupación de los peruanos.





Ingresa a http://ptv.pe/455938 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 12/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.

Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?.

Después del at3ntado a Agua Marina....

El Congreso destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral..

Conductores de transporte público y pasajeros víctimas de sicarios.

Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas.

Campaña electoral podría ser la más violenta de los últimos años.

Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta.

La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí.

La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre.

Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..

Grave denuncia en Surquillo.

Acusado de matar a tres mujeres en Argentina: Pequeño J proviene de estirpe criminal en Trujillo.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.