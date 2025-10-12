GRABADO el 12-10-2025

Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, realizó este domingo su rendición de cuentas 2025 en el Parque de la Exposición, en un evento que tomó un tono marcadamente político a pocas horas de que venza el plazo para que las autoridades renuncien si desean participar en las elecciones generales de 2026. Aunque no confirmó si dejará el cargo para tentar la presidencia, el líder de Renovación Popular se mostró emocionado ante el respaldo de sus simpatizantes.



Durante la presentación, que se desarrolló en el anfiteatro del recinto limeño, participaron adultos, jóvenes y niños que coreaban frases de apoyo como Estás más que capacitado para dirigir nuestro país. López Aliaga respondió con sonrisas y un breve mensaje que muchos interpretaron como una despedida: Estoy muy emocionado, gracias por todo. El acto culminó con fuegos artificiales, reforzando la atmósfera de cierre de ciclo.



En su discurso, el burgomaestre combinó su balance de gestión con ataques a sus opositores, a quienes calificó como mafias del mal. No les tengo miedo a esas mafias, izquierda asesina y ladrona, declaró ante el aplauso del público. También aseguró que en sus años como alcalde ha aprendido a tener más autocontrol y reiteró que este lunes cumplirá una actividad oficial en Ñaña, sin aclarar si presentará su renuncia.



PLAZO VENCE ESTE LUNES



El plazo para que alcaldes, gobernadores y ministros de Estado renuncien a sus cargos a fin de que postules a las próximas elecciones vence este lunes 13 de octubre. La falta de confirmación de Rafael López Aliaga mantiene en vilo al escenario político, pues su eventual candidatura presidencial podría alterar el panorama electoral y reconfigurar las alianzas rumbo a los comicios de abril de 2026.





