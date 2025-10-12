GRABADO el 12-10-2025

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, anunció la construcción de un túnel subterráneo de 19 kilómetros que conectará su distrito con Santiago de Surco, con una inversión superior a los S/ 3,600 millones. La iniciativa, considerada una de las más ambiciosas en materia de infraestructura vial de la capital, fue presentada como parte de un plan integral para mejorar la movilidad en Lima.



La Molina tiene dos entradas nada más, por Javier Prado y por el cerro Centinela, y era absolutamente necesario. La Molina tiene 54 colegios privados, 7 universidades, 180 nidos y 200 mil alumnos diarios que ingresan. El tráfico ha colapsado. No hay accesos, señaló Uceda durante la presentación del ambicioso proyecto.



El denominado megatúnel contempla la construcción de dos túneles en ambos sentidos, que recorrerán avenidas como La Molina, El Derby, Primavera, Los Fresnos y Los Cóndores, entre otras. El proyecto, que será ejecutado bajo el método Austriaco (NATM), contará con el respaldo técnico y financiero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que destacó su impacto positivo en la calidad de vida de más de un millón de personas.



PLAZO DE 60 MESES



Diego Uceda estimó que el desarrollo de la obra demandará 60 meses, y adelantó que buscará continuar vinculado a la gestión municipal para supervisar el cumplimiento del proyecto. Este túnel va a favorecer a Cieneguilla, Pachacámac, Manchay, Musa y Sol de La Molina. Lo hemos hecho pensando en dar contenido social, concluyó el burgomaestre.





Ingresa a http://ptv.pe/455939 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 12/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL 2025.

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.

Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?.

Después del at3ntado a Agua Marina....

El Congreso destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral..

Conductores de transporte público y pasajeros víctimas de sicarios.

Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas.

Campaña electoral podría ser la más violenta de los últimos años.

Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta.

La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí.

La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre.

Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..

Grave denuncia en Surquillo.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.