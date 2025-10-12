GRABADO el 12-10-2025

La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre

El jueves 9 de octubre quedó marcado como una fecha clave en la historia política del Perú debido a que el Congreso aprobó la vacancia presidencial de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, poniendo fin a su gestión en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre. Según reveló Panorama, la entonces mandataria intentó evitar la destitución ofreciendo la cabeza de sus ministros en un intento desesperado por frenar los votos a favor de su vacancia.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al Parlamento para anunciar la creación de un grupo especial destinado a combatir las extorsiones, buscando mostrar acciones concretas del Ejecutivo. Minutos después, el premier Eduardo Arana también se presentó ante los congresistas, aunque sus gestiones resultaron insuficientes. En cuestión de horas, las bancadas unieron fuerzas y aprobaron cuatro mociones de vacancia que pesaban contra la presidenta.

De acuerdo con la investigación periodística, Dina Boluarte permaneció en Palacio de Gobierno, aguardando el desenlace. Aunque se esperaba un mensaje a la Nación, fuentes cercanas revelaron que la exmandataria, entre lágrimas, no pudo dirigirse al país. Paralelamente, el primer vicepresidente del Congreso, José Jerí, juramentaba como nuevo presidente de la República en medio de la sorpresa general.

HASTA LE CORTARON LA SEÑAL

Minutos después, Dina Boluarte intentó emitir su pronunciamiento final, pero la señal de TV Perú fue interrumpida, dado que ya no ostentaba el cargo de presidenta de la República. Así, José Jerí asumió la jefatura del Estado por accidente, como señalaron algunos analistas, dando inicio a una nueva etapa política que promete redefinir el rumbo del país tras uno de los episodios más convulsos de los últimos años.


Ingresa a http://ptv.pe/455931 para más información

Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 12/10/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL 2025.

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.

Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?.

Después del at3ntado a Agua Marina....

El Congreso destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral..

Conductores de transporte público y pasajeros víctimas de sicarios.

Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas.

Campaña electoral podría ser la más violenta de los últimos años.

Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta.

La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí.

La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre.

Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..

Grave denuncia en Surquillo.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas.

video

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia

video

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea

video

Presidente José Jerí aún no conforma su gabinete: ¿Cuál debería ser el perfil del nuevo premier?

video

Después del at3ntado a Agua Marina...

video

El Congreso destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral.

video

Conductores de transporte público y pasajeros víctimas de sicarios

video

Parque de la Exposición: Rafael López Aliaga presenta su rendición de cuentas

video

Campaña electoral podría ser la más violenta de los últimos años

video

Emergencia en SJM: presidente José Jerí visita zona de incendio en Pamplona Alta

video

La inseguridad ciudadana: el gran reto del presidente José Jerí

video

La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre

video

Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela.

video

Grave denuncia en Surquillo

Todos los videos desde Panorama en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 15 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo