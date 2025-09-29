¿POR QUÉ EUROPA reconoce a PALESTINA? ¿Cuáles son los BENEFICIOS para el ESTADO PALESTINO? Gestión
¿POR QUÉ EUROPA reconoce a PALESTINA? ¿Cuáles son los BENEFICIOS para el ESTADO PALESTINO? Gestión
palestine estadopalestino palestinatoday israel
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
EN VIVO DONALD TRUMP hace importante anuncio desde la Oficina Oval SUBTITULADO EN ESPAÑOL.
Noticias de 29 de setiembre: MADURO ADOPTA ESTADO DE CONMOCIÓN PARA ENFRENTAR A EE.UU Noticiero.
¿En qué consiste la TREGUA entre ISRAEL y HAMÁS anunciada por TRUMP? Gestión.
Extracción secreta en Venezuela desató acusaciones de invasión.
¿Qué es el ESTADO DE CONMOCIÓN firmado por MADURO y como afecta al CONFLICTO con EE.UU.? Gestión.
SACAREMOS A MADURO Y RESTITUIREMOS A EDMUNDO GONZÁLES, ADVIERTE LA CASA BLANCA RADAR24.
CONFERENCIA de BENJAMÍN NETANYAHU y DONALD TRUMP tras reunión en la CASA BLANCA Gestión.
TRUMP PROMETE TODO SU APOYO A ISRAEL PARA ELIMINAR A HAMÁS Gestión.
Noticias de 29 de septiembre: CONGRESISTA DE EE.UU. LANZA ULTIMÁTUM A MADURO Noticiero.
DE TERRORIST A PRESIDENTE DE SIRIA ANTE LA ONU: ¿Quién es AHMED AL-SHARAA? Gestión.
¿POR QUÉ EUROPA reconoce a PALESTINA? ¿Cuáles son los BENEFICIOS para el ESTADO PALESTINO? Gestión.
Así fue el ESCAPE de un CICLISTA de AGENTES del ICE durante redada en CHICAGO Gestión.
MANIOBRAS EN EL CARIBE ELEVAN POSIBILIDAD DE UNA EXTRACCIÓN DE MADURO I radarclips.
El MENSAJE de GUSTAVO PETRO al EJÉRCITO de EE.UU. que enfureció a DONALD TRUMP Gestión.
TIROTEO EN MICHIGAN: atacante abre fuego e incendia iglesia mormona Gestión.
Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.