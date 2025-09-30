MADURO SE ATRINCHERA CON ESTADO DE CONMOCIÓN ANTE EE.UU. radar24
El presidente Nicolás Maduro ha anunciado el inicio de consultas para activar un decreto de conmoción externa en Venezuela, luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmara su firma. Esta medida está concebida para enfrentar lo que el gobierno define como amenazas provenientes de Estados Unidos, dentro de una narrativa oficial que presenta a Washington como actor hostil que pone en riesgo la soberanía nacional.
Sin embargo, el exfiscal Zair Mundaray sostuvo en Radar 24 que este decreto responde más a una estrategia política que a una amenaza real. Argumentó que, desde la perspectiva estadounidense, las operaciones actuales no buscan invadir territorio venezolano, sino combatir rutas de narcotráfico donde, según él, estarían implicados miembros del chavismo.
Mundaray advirtió que el decreto otorgaría poderes excepcionales al Ejecutivo: podría restringir derechos civiles, reforzar control interno, movilizar recursos sin supervisión legislativa y limitar libertades bajo el supuesto de amenaza externa. Este tipo de medidas, según él, podrían consolidar mecanismos autoritarios bajo apariencia legal.
00:28 Nicolás Maduro informa que arrancó un proceso de consultas sobre el decreto de conmoción
01:49 Zair Mundaray, ex fiscal venezolano brinda detalles de las claves sobre el estado de conmoción
13:05 Trump anuncia eliminación de cuatro narcolanchas de Venezuela
14:35 Trump pide un EE.UU. más fuerte y poderoso ante enemigos
15:13 El jefe del Pentágono ordena a los generales prepararse para la guerra
