¿En qué consiste la TREGUA entre ISRAEL y HAMÁS anunciada por TRUMP? Gestión

El presidente de EstadosUnidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, BenjaminNetanyahu, sostuvieron una reunión en la Casa Blanca seguida de una conferencia de prensa en la que abordaron el conflicto en Gaza, las condiciones para un alto al fuego y el ultimátum a Hamás. Netanyahu confirmó que ha dado un visto bueno condicional al plan de paz de 21 puntos elaborado por Trump, que busca poner fin inmediato a la guerra en la Franja. El texto establece que Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada, con un proceso de reconstrucción en beneficio de su población civil.

Según el documento, si ambas partes aceptan el acuerdo, Israel suspenderá todas las operaciones militares, incluidos bombardeos y ataques de artillería, congelando las líneas de batalla mientras se prepara la liberación de rehenes. A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros con cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos desde octubre de 2023, incluyendo mujeres y niños.

El plan también estipula que, dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación por parte de Israel, todos los rehenes, vivos o fallecidos, deberán ser devueltos. Con este acuerdo, Trump y Netanyahu buscan sentar las bases para un alto al fuego definitivo en Gaza y abrir paso a un nuevo capítulo en el conflicto de Medio Oriente.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

