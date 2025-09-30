GRABADO el 30-09-2025

Noticias de 29 de septiembre: PRESIONAN A TRUMP PARA DERROCAR A MADURO Noticiero

Altos funcionarios de la Casa Blanca, encabezados por MarcoRubio (Secretario de Estado y Asesor de Seguridad), han intensificado la presión sobre DonaldTrump para derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según TheNewYorkTimes, Rubio acusa a Maduro de exportar drogas hacia EE UU y lo considera una amenaza inminente que justifica medidas extremas. Esta narrativa ha ganado fuerza dentro del círculo de seguridad nacional.



En un movimiento dramático, Trump sostuvo una reunión sorpresa con generales y almirantes del mando militar estadounidense. Desde Virginia, el presidente declaró que la única forma de resolver los conflictos globales es a través de la fuerza, arengando a las tropas y reafirmando que EE. UU. es la nación más fuerte del mundo, capaz de cualquier hazaña cuando decide actuar con determinación.



Como respuesta a lo que Caracas percibe como una amenaza de invasión, Maduro decretó el estado de conmoción externa en Venezuela, lo que le otorga facultades extraordinarias para defender el territorio nacional ante supuestas agresiones externas. Este decreto es interpretado por analistas como un mecanismo legal interno para movilizar recursos y justificar acciones intensificadas de seguridad.



En paralelo, la cadena CBS reporta que Hamás estaría considerando aceptar las condiciones impuestas por Trump para poner fin al conflicto en Gaza. Fuentes cercanas al proceso mencionan que Hamás y facciones palestinas presentarían una respuesta oficial ante mediadores egipcios y cataríes en las próximas horas, lo que podría marcar un giro diplomático clave si las negociaciones avanzan.



Finalmente, desde la tribuna de la ONU, el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte reafirmó que su país nunca renunciará a su programa nuclear, pues, según declaró, ese arsenal es lo que garantiza la paz en la región. Esta posición se da en medio de crecientes tensiones entre potencias globales y refuerza el complejo tablero geopolítico mundial.



