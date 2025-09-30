GRABADO el 30-09-2025

PETE HEGSETH anuncia que "NO HABRÁN MÁS TROPAS OBESAS" en ESTADOS UNIDOS Gestión

PETE HEGSETH anuncia que "NO HABRÁN MÁS TROPAS OBESAS" en ESTADOS UNIDOS Gestión



petehegseth tropasobesas estadosunidos



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

PETE HEGSETH anuncia que "NO HABRÁN MÁS TROPAS OBESAS" en ESTADOS UNIDOS Gestión.

MADURO SE ATRINCHERA CON ESTADO DE CONMOCIÓN ANTE EE.UU. radar24.

Rubio y altos mandos de EE.UU. presionan a TRUMP para que ordene DERROCAMIENTO de MADURO Gestión.

Noticias de 29 de septiembre: PRESIONAN A TRUMP PARA DERROCAR A MADURO Noticiero.

EN VIVO DONALD TRUMP hace importante anuncio desde la Oficina Oval SUBTITULADO EN ESPAÑOL.

Noticias de 29 de setiembre: MADURO ADOPTA ESTADO DE CONMOCIÓN PARA ENFRENTAR A EE.UU Noticiero.

¿En qué consiste la TREGUA entre ISRAEL y HAMÁS anunciada por TRUMP? Gestión.

Extracción secreta en Venezuela desató acusaciones de invasión.

¿Qué es el ESTADO DE CONMOCIÓN firmado por MADURO y como afecta al CONFLICTO con EE.UU.? Gestión.

SACAREMOS A MADURO Y RESTITUIREMOS A EDMUNDO GONZÁLES, ADVIERTE LA CASA BLANCA RADAR24.

CONFERENCIA de BENJAMÍN NETANYAHU y DONALD TRUMP tras reunión en la CASA BLANCA Gestión.

TRUMP PROMETE TODO SU APOYO A ISRAEL PARA ELIMINAR A HAMÁS Gestión.

Noticias de 29 de septiembre: CONGRESISTA DE EE.UU. LANZA ULTIMÁTUM A MADURO Noticiero.

DE TERRORIST A PRESIDENTE DE SIRIA ANTE LA ONU: ¿Quién es AHMED AL-SHARAA? Gestión.

¿POR QUÉ EUROPA reconoce a PALESTINA? ¿Cuáles son los BENEFICIOS para el ESTADO PALESTINO? Gestión.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.